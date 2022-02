Bordighera: lavori sulla rete idrica, domani mattina sarà interrotta l'erogazione. Ecco le zone interessate

A causa di lavori sulla rete dell’acquedotto, domani dalle 8.30 alle 13 verrà sospesa l’erogazione dell’acqua a Bordighera nella zona di: via Cornice dei Due Golfi (nel tratto da via Pin du Ripò a Ospedaletti parte alta), via Salve Regina, strada delle Margherite, via Cian Innamurai, aree di servizio Autostrada dei Fiori (nord e sud).

Alla riapertura della fornitura si potranno verificare fenomeni di torbidità temporanea dell’acqua.

In caso di pioggia i lavori saranno rinviati al giorno successivo.​