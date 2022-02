Giorno del Ricordo, da Ventimiglia l'appello di Forza Italia Giovani "Non dimenticare"

Forza Italia Giovani Ventimiglia ha ricordato i tragici eventi che durante e dopo la seconda guerra mondiale, portarono all'uccisione ed all'esodo di tanti Italiani e non solo. Infatti, dal 43 al 47, nel'Istria e nella Dalmazia migliaia di italiani, sloveni e croati furono infoibati a seguito di quella che fu una pulizia etnica prima e un esodo, poi.

"Di questa parte di storia ancora si fa fatica a parlarne ma, bisogna raccontarla, aldilà delle appartenenze politiche, come una pagina buia della nostra Nazione. - afferma Davide Longordo, Coordinatore cittadino di Ventimiglia - Basti pensare alla povera Norma, seviziata per giorni e poi gettata in una foiba, o Tomislav, ragazzo sloveno di soli 14 anni, che perse il padre nel campo di concentramento italiano di Arbe; o la piccola Marinella, di solo un anno, morta per il freddo nel campo profughi di Patriciano; ricordiamo anche gli eroi di quel giorni, come Giuseppe Micheletti, che perse i figli sulla spiaggia di Vergarolla in seguito all'esplosione di una mina ma, con la morte nel cuore, continuò ad operare ininterrottamente per 24 ore".