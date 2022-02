Oggi è la festa liturgica di San Giovanni Lantrua. Nato a Molini di Triora il 15 marzo 1760 è diventato frate Minore francescano.

Partì missionario in Cina, dove venne martirizzato il 7 febbraio 1816. Oggi verrà ricordato l’illustre cittadino del piccolo centro della Valle Argentina, che portò tanto lontano lo spirito di Molini.

A causa delle restrizioni per il Covid non sono previste cerimonie se non la Santa Messa delle 16.