Sanremo: Italexit alla manifestazione No Green Pass, domani la consegna di una denuncia contro il Governo Draghi

Ieri, a Sanremo, Anche una delegazione di "Italexit per l’Italia - Imperia" ha partecipato alla manifestazione contro il green pass organizzata a Pian di Nave dai gruppi contro la certificazione verde della provincia di Imperia e da Rivoluzione Etica. Per Italexit erano presenti la Coordinatrice Provinciale Simona Marazzi, la Responsabile Organizzativa Provinciale Francesca Riccobono e la Referente Organizzativo Loredana Nocera “Stella”.

"La manifestazione è stata organizzata per dire basta a queste discriminazioni e queste restrizioni continue del Governo Draghi. - spiegano le rappresentanti di "Italexit per l’Italia - Dobbiamo ritrovare il senso dell'umanità e della comunità tra vaccinati e non, perché siamo esseri umani, con il diritto alla libertà di scegliere".

Il gruppo ha organizzato una iniziativa in programma domani lunedì 7 febbraio alle ore 18 in via G. Matteotti a Imperia. Le rappresentanti di Italexit depositeranno una denuncia dell'avvocato Marco Mori contro il Governo Draghi. "Invitiamo la cittadinanza a presentarsi insieme a noi" - hanno detto Marazzi, Riccobono e Nocera.