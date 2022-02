Taggia: auto parzialmente distrutta da un incendio, le fiamme partite da un cestino

Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme in tutta la parte posteriore. Stanotte sono anche intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Dagli elementi finora emersi, l'accaduto si configura come un danneggiamento dove l'auto è vittima collaterale. Un atto vandalico che non aveva come obiettivo la vettura, prova ne sia che, probabilmente la stessa mano, ha dato fuoco anche ad un altro cestino, a pochi metri di distanza.