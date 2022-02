Ventimiglia: 30enne sbarcato a Lampedusa fermato grazie alle pattuglie serali instaurate dal Comune

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha ringraziato le forze dell’ordine, per il fermo di un tunisino, avvenuto ieri sera nella città di confine.

“Come amministrazione siamo ampiamente soddisfatti delle conferme che continuano ad arrivarci dai cittadini per l’utilità della la nostra pattuglia serale della Polizia locale che ringrazio. Infatti, ieri sera su indicazione di alcuni cittadini, la nostra pattuglia verso le 24 ha fermato il 30enne che è risultato lo stesso che aveva tempo addietro già creato disordini e anni, riuscendo a dileguarsi. Il soggetto, che girava con un coltello, è stato fermato e disarmato dal personale, in totale sicurezza per gli agenti anche grazie ai dispositivi di protezione individuale che abbiamo loro fornito per l'attività specifica, senza quindi conseguenze per gli operatori di polizia”.

Il Sindaco ringrazia tutte le Forze di Polizia: “Spero che chi critica il nostro servizio svolto con grande professionalità dai nostri agenti della polizia locale, che si aggiunge, e non sostituisce, quello delle altre forze di polizia già presente sul territorio comunale, sia compreso, non è risolutivo di un grande problema ma è un contributo necessario e importante. Nelle prossime due settimane saranno insediate le 20 nuove colonnine SOS con telecamere e collegamento diretto con il 112”.