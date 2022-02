Festival di Sanremo: l'assessore Faraldi, "Social punta di diamante, ora bisogna gestire il risultato"

Soddisfatto Giuseppe Faraldi, assessore al turismo di Sanremo per come si è svolta la settimana del Festival e per il ritorno sulla città. "I numeri danno ragione al direttore artistico e i numeri della città danno ragione alla nostra scelta di andare avanti nella decisione del Festival. - sottolinea - Un Festival voluto, costruito e gestito nella maniera migliore possibile".

A poche ore dalla finalissima si guarda anche al lavoro che dovrà iniziare di nuovo dalla settimana prossima per organizzare una 73ª edizione del Festival migliore di quella attuale: "Cominceremo a lavorare. Tutto questo deve essere immagazzinato, gestito e fatto in modo per creare flussi turistici nella nostra città. - conferma l'assessore - Il Festival è uno spot talmente importante che solo un folle potrebbe pensare di farne a meno. Dobbiamo gestire questo risultato, l'importanza della manifestazione e fare in modo che il nome di Sanremo non si fermi soltanto al Festival. Posso tranquillamente mutuare lo slogan di quest'anno che dice 'Sanremo è molto di più'. Quindi non fermiamoci al Festival e andiamo avanti".