Sanremo: anche la Regione al Festival, il Governatore "La vaccinazione ha permesso questo e nel 2023 sarà ancora meglio" (Video)

Oggi e domani anche il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è a Sanremo per il Festival. Questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa dell’organizzazione, colloquiando con Amadeus e con la dirigenza Rai. Nel pomeriggio sarà tra Casa Sanremo e il centro tamponi, per poi tornare al Palafiori per il galà della Regione Liguria e, stasera, seguirà il Festival dalla prima fila dell’Ariston.

Anche il Governatore ha confermato come il Festival di quest’anno, pur con tutte le precauzioni del caso, può considerarsi ‘della ripartenza’, dopo le chiusure e il deserto in città del 2021: “E’ il ‘Festival della Liberazione’ perché l’anno scorso questo era tra i territori più colpiti dalla pandemia, mentre quest’anno siamo tornati con il pubblico in sala, la gente in strada e i locali aperti. Il Festival è e resta una delle principali vetrine del territorio sotto tutti i punti di vista, come quello turistico ma anche agroalimentare senza dimenticare le crociere in relazione alla ‘Costa Toscana’. Sul palco dell’Ariston non si svolge solo una gara di canzoni, ma da molti anni si costruisce un pezzo di futuro del nostro territorio, tra occupazione e impresa ed è bello essere nuovamente qui”.

L’anno scorso i nostri incontri erano di fronte all’ospedale e oggi siamo qui: “Senza abbassare la guardia, minimizzare o il rischio di ricadute. Penso che la campagna di vaccinazione ha fatto il suo dovere e oggi, se siamo qui in relativa sicurezza, lo dobbiamo a quelle persone che lavorano in ospedale. La differenza dell’anno scorso, con un’ordinanza che firmai a poche ore dall’inizio per la chiusura dell’intero distretto, e quello di quest’anno ci dimostra quanta strada fatta negli ultimi 11 mesi”.

Tra pochi giorni ci toglieremo la mascherina, come immagina il Festival 2023: “Sarà ancora più bello di questo e, anche quest’anno gli ascolti ci confermano di un risultato straordinario. L’anno prossimo spero sia un Festival senza le restrizioni che viviamo oggi”.

La Regione a Sanremo anche quest’anno, con una full immersion: “Stasera, come ogni venerdì del Festival, premieremo la migliore cover. Una performance artistica ma anche la Liguria con una Lanterna di Genova, fatta in filigrana di Campo Ligure. Quindi non solo la qualità della nostra costa ma anche l’artigianato regionale”.