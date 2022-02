Da Villa Santa Clotilde ha preso il via il primo Festival della Canzone Cristiana Sanremo

Ha preso il via la prima edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo. Dall'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, il Direttore artistico Fabrizio Venturi e il vescovo della Diocesi di Ventimiglia San Remo, Mons. Antonio Suetta hanno salutato pubblico e autorità presenti, dando il via all'appuntamento.

La manifestazione alla prima edizione prende il via quest'oggi e terminerà sabato prossimo. Organizzato con il Patrocinio del Comune di Sanremo e della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, il Festival della canzone cristiana si prefigge l'intento di diffondere e far conoscere in Italia, in modo più approfondito, la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede. Radio Vaticana e Radio Luce trasmettono la diretta radiofonica. Padre Pio Tv e Canale Italia la diretta televisiva.

A condurre il primo appuntamento del Festival della Canzone Cristiana è il Direttore Fabrizio Venturi affiancato da Valentina Spampinato e da Marta Bucciarelli. A salire sul palco dell'Auditorium di Villa Clotilde Ilaria Sambucci, poliedrica artista partenopea, che ha partecipato, nel prestigioso corpo di ballo, alla 71esima Edizione del Festival di Sanremo.

Il Produttore discografico Gianni Testa è il Presidente di Giuria e sarà affiancato da Paola Maschio, moglie della Rock Star della Christian music italiana Roberto Bignoli. La giuria di qualità è composta, inoltre, dal giornalista Enrico Anghilante e Max de Palma. Fabrizio Venturi, considerata l’elevatissima qualità delle 24 canzoni degli artisti in gara, ha istituito altri quattro prestigiosi premi, realizzati dal Maestro Michele Affidato, orafo ufficiale del Festival della Canzone Italiana, che vanno a sommarsi ai trofei ufficiali del Festival creati dal Maestro abruzzese Marco Lombardi, ideati dalla grafica Natache Luciani e realizzati da Spazio Vetro Fra.lli Lombardi.



Di seguito i partecipanti che si sono esibiti oggi:

Alex Cadili - "Per te Gesù"

Antonio Labate - "Gli angeli"

Beppe Bianco - "Nel tuo sorriso la speranza"

Carmela Iacono - "Preghiera dei vincenziani"

Cantammo a Gesù - "Tu sei l'eternità"

Dino Santonico - "Amami come solo sai far tu"

Fra Vinicius- "Vale la pena"

Elisa De Marco - "Libera di andare"

Marta Falcone - "Ho sentito parlare di te"

Dajana e Erminio Sinni - "Padre nostro"

Isaura Nencini - "Per essere felice"

Karen Marra - "Vento"

iKaktus - "Come se piovesse cielo"

Letizia Mariotti - "Ecco, la conversione"

Marco Tanduo - "Grazie mio Dio"

Mariarosaria Finocchiaro - "Sopra le bretelle"

Pier Didoni - "Ti cerco"

Daniela Donatone, D’Anì - "A mezzo fiato"

Shoek - "Nuova Razza"

Stella Sorrentino, Meissa - "Lui è l’amore"

Tony Nevoso - "Mai più"

Loide - "Risciò"

Gionathan - "Tu mi hai amato per primo"

Letizia Centorbi - "Tu sei tutto per me"