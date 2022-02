Achille Lauro blasfemo, l'Udc Liguria: "A fianco del vescovo Suetta, irride i simboli della cristianità"

L'esibizione di Achille Lauro ha purtroppo confermato la china che, ormai da tempo, ha preso il maggior evento canoro italiano. E’ di ieri la dissacrante esibizione del cantante veronese, che irride i simboli della cristianità, profanando i segni sacri della fede cattolica nel silenzio di tutti, soprattutto dei responsabili del servizio pubblico, che un tempo non si faceva problemi ad allontanare a divinis chi, sulla tivù nazionale, offendeva la religione e i fedeli. Da anni che il festival di Sanremo è una vetrina di blasfemi che insultano i valori cattolici, incapaci di scrivere canzoni, vuote ma riempite di gesti o parole forti e deprecabili, nell'assurda convinzione di assimilare questi comportamenti alla scena punk degli anni 70 per sconvolgere il pubblico e risultare simpatici e ai movimenti anti cattolici. Amadeus confessa di essere cattolico praticante e di non essersi offeso, forse immaginando di rappresentare una media italiana? O forse vuole anche lui risultare simpatico a chi in Italia detiene il potere o semplicemente è un cattocomunista? Siamo al fianco di Sua Eminenza il Vescovo di Sanremo e non possiamo che convenire con lui quando dice, alzando forte la Sua voce in difesa della nostra religione "Ho ritenuto doveroso denunciare ancora una volta come il servizio pubblico non possa e non debba permettere situazioni del genere, sperando ancora che, a livello istituzionale, qualcuno intervenga".