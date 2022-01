Ritardi sulla fibra ottica a Badalucco, Orengo incontrerà il presidente Scajola "Il paese è cablato da tempo, bisogna sollecitare"

"Non possiamo aspettare ancora, la fibra doveva arrivare nel 2020": non le manda a dire Matteo Orengo , sindaco di Badalucco di fronte ai ritardi per l'attivazione della linea internet ad alta velocità. Il borgo della Valle Argentina è uno di quelli recentemente raggiunti al termine dei lunghi lavori di cablaggio nell'ambito del piano nazionale per portare la banda ultralarga anche nell'entroterra.

"Da quando è iniziata la pandemia abbiamo tutti compreso quanto sia importante essere raggiunti da una connessione stabile e ad una velocità adeguata. E' come se a Badalucco andassimo con un treno a vapore mentre basta arrivare a Taggia per andare su un frecciarossa. E' una situazione diventata insostenibile sia per le aziende del territorio, per noi come Comune ma anche per i singoli abitanti, penso ai tanti bambini costretti alla didattica a distanza piuttosto che ai professionisti in smart working o semplicemente per la fruizione di contenuti online. Siamo tagliati fuori".