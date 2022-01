A #Sanremo2022 l’omaggio a Milva con l’esposizione dei suoi abiti donati per sostenere il primo programma di cura con l'arte

Durante la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo (al via dal 1° febbraio) saranno esposti nel foyer del Casinò, con il coordinamento di Marvi De Angelis, alcuni preziosi abiti che Milva – artista indimenticabile dallo stile unico, che detiene il record di partecipazioni al festival, ben 16 – ha indossato nel corso della sua folgorante carriera, per lei realizzati da importanti stilisti come Ferré, Versace, Armani e molti altri. Milva, maestra di eleganza, ha infatti sempre concepito l’abito come parte integrante del suo messaggio artistico.

"Grazie alla generosità della prof. Martina Corgnati - spiegano gli organizzatori -, figlia dell’artista, la donazione di questi abiti ed accessori servirà all’avvio del primo progetto di cura con l‘arte intitolato appunto a Milva.

Da Sanremo prende il via un percorso espositivo-narrativo dedicato all’artista, che verrà presentato integralmente in primavera al Museo Nazionale Rossini di Pesaro (Città Creativa della Musica UNESCO, in collaborazione con Comune di Pesaro, AMAT e Sistema Museo) per poi proseguire il 5 aprile al Teatro Franco Parenti di Milano, dove gli abiti saranno offerti all’asta da Cristiano De Lorenzo, Direttore Generale di Christie’s Italia.

Le associazioni no profit Qualia (destinataria della donazione, www.associazionequalia.org) e MediCinema Italia (www.medicinema-italia.org) da anni operano in ambito di neuroscienze e cineterapia. Con il ricavato dell’asta si attiverà una rete di luoghi di cura per il miglioramento della qualità della vita di pazienti fragili e delle loro famiglie, anche attraverso l’esperienza artistica.

Il progetto sarà incentrato sull’attività sia di ricerca sia applicativa del rapporto tra arte e scienza. Operatori sanitari, ricercatori ed esperti del mondo dell'arte collaboreranno per costruire un percorso di assistenza alle persone rese fragili da malattie neurologiche e psichiatriche. Il progetto prevede inoltre l'identificazione di luoghi nel territorio di destinazione che presentino caratteristiche capaci di assecondare il necessario equilibrio tra essere umano e ambiente, grazie all'utilizzo dell’arte come veicolo di cura.

Si ringraziano, per la collaborazione, il Comune di Sanremo con l’Accademia d’Arte, Rai/ Raiteche, Mara De Scalzi, Gilberto Santini, Bi-Mi Express e Giuliano Saporito, Luciana Bussini".

Il catalogo consultabile QUI.