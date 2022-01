Ospedaletti: celebrazioni del 'Giorno della memoria', il Consigliere Taggiasco "L'Amministrazione non ha ricordato"

Maurizio Taggiasco, Consigliere comunale di opposizione a Ospedaletti, ci ha scritto per ringraziare dell'iniziativa di alcuni insegnanti di Ospedaletti:

"Ieri, riconosciuto e celebrato a livello internazionale come il giorno della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto, si sono adoperati a ricordare, ai giovani studenti, ciò che è stato perpetrato a milioni di esseri umani dal regime nazi/fascista durante l'ultima guerra mondiale. Nonostante le attuali difficoltà dovute all'attuale situazione pandemica/sanitaria hanno comunque doverosamente 'ricordato'. Tocca purtroppo constatare, con rammarico, che l'attuale amministrazione non ha speso una sola parola su questa drammatica ricorrenza. Nel giorno della 'memoria' la nostra amministrazione si è 'dimenticata'. Questo basterebbe a far capire cosa significhi ricordare. Forse nell'attuale amministrazione 'la memoria' non è solo tristemente corta, ma drammaticamente inesistente. E la cosa è assai più grave".