Lite violenta in piazza del Comune a Ventimiglia, Lega: “Non accettiamo lezioni dal PD, serve risposta dura e trasferimenti coatti”

“Esprimiamo la nostra più ferma condanna ai fatti accaduti ieri, in pieno giorno, davanti al Palazzo Comunale. Fatti di una gravità inaudita, scene di violenza che quotidianamente si replicano in molti punti della nostra città. Anni di scellerate politiche governative, sponsorizzate dal Partito Democratico, hanno portato a tutto questo”. Ad intervenire in seguito al fatto criminoso di ieri è il Gruppo consiliare della Lega di Ventimiglia che continua: “Ribadiamo, ancora una volta, come durante la permanenza di Matteo Salvini al Ministero dell’Interno la situazione in città fosse assolutamente migliore. I continui sbarchi di migranti, in assenza di una chiara volontà politica di porre fine a questo disastro, non potranno che aggravare la situazione.

La soluzione a tutto questo non può essere solamente l’apertura di un centro di transito, ma trasferimenti coatti di questi violenti ai centri di rimpatrio con pullman quotidiani. Il PD romano e quello ventimigliese rappresentano un ‘Giano bifronte’: il PD romano, che accusa la lega di aver devastato la città, è l’artefice della chiusura del Campo Roja decisa insieme al Prefetto durante il Governo giallo-rosso, con la compiacenza del Ministero dell’Interno retto da Luciana Lamorgese, mentre la Lega era all’opposizione, ora il PD locale ne chiede l'apertura. Il PD nazionale, sempre nel precedente governo, ha cancellato su spinta ideologica quelle parti del decreto sicurezza volute dal Ministro Salvini che dava facoltà al Ministro dell’Interno di bloccare le navi nel mediterraneo fino ad un effettivo ricollocamento dei migranti nei vari paesi europei, il PD locale invece di questo non ne parla. Quindi, se oggi non è possibile bloccare il flusso di migranti verso Ventimiglia la responsabilità è unicamente del Partito Democratico che ha colpevolmente abrogato questa norma. Non accettiamo lezioni politiche e di morale dal PD che ‘non-governa’ in modo ipocrita la situazione ed è il diretto responsabile di questa incontrollata ondata di flussi dell’ultimo anno.

L’On. Flavio Di Muro è l’unico parlamentare che continuativamente, da inizio legislatura, presenta interrogazioni, sollecita il Ministero ad intervenire, fa sentire la propria voce e quella di disperazione dei ventimigliesi che meritano più sicurezza. Forse, se avesse un maggiore appoggio anche da parte delle altre forze presenti in Parlamento, dalle quali è invece attaccato e osteggiato, avremmo sicuramente più sicurezza in città”.