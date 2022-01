Sanremo: la Polizia intensifica i controlli in vista del Festival, controllate 200 persone e due sanzioni per il mancato rispetto di norme anti covid

È stata sensibilmente intensificata l’attività di controllo del territorio a Sanremo con la presenza degli equipaggi di rinforzo dei Reparti Prevenzione Crimine come disposto dal Questore della Provincia di Imperia Giuseppe Peritore in vista del prossimo 72° Festival di Sanremo. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini in considerazione del considerevole aumento di presenze, sia per lavoro che per turismo, in questo centro.

Nella sola giornata di ieri i sei equipaggi impiegati nella città matuziana hanno controllato circa 200 persone e 68 veicoli.

Per quanto concerne invece le verifiche predisposte al fine di verificare il rispetto della normativa anti-covid, sono state controllate in totale circa 90 persone in possesso di green pass, diversi autobus di linea, 12 esercizi commerciali. Durante i servizi sono state elevate due sanzioni, una ad un avventore risultato privo di green pass ed una seconda alla dipendente deputata al controllo che non aveva provveduto ad effettuare le previste verifiche.

I servizi di controllo del territorio continueranno anche nei prossimi giorni con un ulteriore potenziamento delle pattuglie disponibili sul territorio.