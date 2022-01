All’IIS G. Marconi non solo meccanica e motori: energie rinnovabili ed efficienza energetica al centro dei percorsi di impianti civili e industriali

Per promuovere i corsi professionali di termotecnico e elettrotecnico/elettronico, l'IIS G. Marconi ha rinnovato in questi giorni le convenzioni con le aziende del settore, vista la grande richiesta di queste professionalità sul mercato del lavoro.

“Prima di tutto questi due indirizzi – spiegano dall’Istituto -, proprio come il corso meccanico, sono collegati a partire dall'AS 2018-2019 con le corrispondenti categorie ATECO e garantiscono agli studenti di poter aprire la propria impresa in tempi relativamente brevi (4 anni di esperienza come dipendente + 2 di prova se in possesso di qualifica regionale e 2 anni di esperienza come dipendente + 1 di prova se in possesso di diploma). Inoltre questi due indirizzi hanno visto un incremento delle competenze fornite dal percorso scolastico e consentono ai diplomati di aggiornare efficacemente la propria preparazione in un mondo, quello della tecnologia, in continuo mutamento.

Il corso termotecnico della sede di Imperia si è evoluto differenziandosi dalla comune denominazione di idraulico: gli studenti imparano a gestire le problematiche degli impianti di distribuzione dell'acqua in ambito civile e industriale già in vista della qualifica regionale del terzo anno. Ma le competenze sviluppate non si fermano qui: nel quarto e quinto anno gli studenti approfondiscono lo studio della tecnologia del solare termico, del condizionamento civile e industriale e della generazione industriale di calore. La preparazione è completata dalla formazione alla sicurezza e agli aspetti sanitari e ambientali collegati alla professione di termotecnico (trasporto di gas medicali e gas serra, rispetto della normativa igienica e ambientale degli impianti civili e industriali), nonché la gestione delle scorte di magazzino in ambito commerciale.

I laboratori professionalizzanti si sono strutturati di conseguenza, fornendo agli studenti un'esperienza adeguata nelle tecnologia dei materiali delle tubature e nei moderni sistemi per la valutazione delle perdite di carico degli impianti chiusi, una formazione sulle caldaie a gas ed elettriche di ultima generazione e una solida preparazione sulle apparecchiature necessarie per il solare termico e per il condizionamento civile e industriale. A questo scopo, oltre all'impianto per la produzione di acqua calda mediante pannelli solari già presente sull'Istituto, sono stati allestiti banchi di prova con boiler Cordivari a scambiatore fisso e impianti di condizionamento LG con relativa strumentazione per la sostituzione del fluido refrigerante.

Grazie a questo sforzo formativo e organizzativo è stato possibile concludere un accordo di collaborazione con la Tecno-gas Service S.r.l. e Tecno-gas S.r.l., che operano da Ventimiglia a Finale Ligure rispettivamente nell'installazione e manutenzione di impianti termotecnici e nella manutenzione di caldaie a gas, sistemi per il condizionamento e la ventilazione degli ambienti e pompe di calore. Le aziende si sono impegnate a realizzare percorsi formativi per gli studenti e di aggiornamento per personale tecnico e docente presso le proprie sedi e presso l'Istituzione Scolastica, oltre che a stipulare una convenzione per le stages aziendali per gli aspiranti termotecnici del Marconi.

Il percorso di studi risulta particolarmente indicato per l'inserimento lavorativo, vista la carenza di figure professionali del campo (28 posizioni da termotecnico senza esperienza riportate per il trimestre giugno-agosto 2021 – Fonte: Centro per l'Impiego della Provincia di Imperia). La preparazione garantita consente inoltre di accedere ai percorsi universitari (particolarmente indicate Ingegneria edile ed ambientale) e alla formazione post-diploma per l'impiego dei gas refrigeranti (patente F-gas), per l'impiego dei gas tossici (rilasciato dall'ASL di competenza), per tecnico frigorista e conduttore di generatori di vapore.

D'altra parte, anche il corso elettrotecnico/elettronico delle sedi di Imperia e Sanremo ha subito un cambiamento marcato: la nuova figura professionale è un elettrotecnico che racchiude in se' la professionalità dell'elettricista civile ed industriale e dell'operatore elettronico. Le competenze sviluppate fino al diploma spaziano dall'installazione degli impianti a basse ed alte tensioni, ai rudimenti sulle linee di trasporto e distribuzione dell'energia, dalla motorizzazione elettrica usata nell'automazione industriale ai sistemi fotovoltaici per la generazione dell'energia, in una prospettiva di sostenibilità e sfruttamento delle energie rinnovabili. In questo percorso, (un triennio con qualifica regionale, seguito da un biennio con esame di stato finale) viene inoltre garantita la formazione alla sicurezza negli impianti elettrici e agli aspetti di sotenibilità ambientale ed efficienza energetica collegati alla professione dell'elettrotecnico, nonché un'esperienza adeguata per la gestione delle scorte commerciali nelle rivendite di materiale elettrico ed elettronico.

I laboratori professionalizzanti si sono evoluti in questa direzione, consentendo agli studenti di ottenere, oltre allo sviluppo della manualità nel campo dei contatti elettrici, l'esperienza nell'installazione dei moderni impianti di automazione domestica (domotica), una gestione competente dei componenti degli impianti fotovoltaici e dei quadri per l'automazione industriale e una solida preparazione sulla programmazione e la diagnosi di apparecchiature elettroniche complesse. A questo scopo, oltre ai banchi prova per l'automazione industriale basati su tecnologia PLC, gli studenti hanno la possibilità di far spaziare la propria fantasia e abilità con le piattaforme programmabili di Arduino e la sensoristica associata.

Lo sforzo formativo e organizzativo si concluderà quanto prima con le convenzioni con alcune aziende del settore della componentistica elettrica, che si sono offerte di collaborare con il nostro Istituto, realizzando percorsi formativi per i futuri elettrotecnici e aggiornamento continuo per docenti e tecnici. L'aggiornamento del personale e degli studenti viene garantito da una collana di webinar implementati dal Dipartimento elettrotecnico su tre argomenti principali: strumenti informatici a supporto dei professionisti del settore elettrico, continuità di servizio negli impianti elettrici in ambito domestico e similare, efficienza e performance per la progettazione illuminotecnica in ambito industriale.

Anche questo percorso assicura ottime possibilità per l'inserimento lavorativo (16 posizioni da elettrotecnico senza esperienza nel trimestre giugno-agosto 2021 – Fonte: Centro per l'Impiego della Provincia di Imperia). La preparazione garantita è di ottimo livello e consente oltre allo sbocco professionale già descritto la possibilità di percorsi universitari affini (ingegneria dell'energia ed elettronica) oppure la partecipazioni al corso ITS per l'Efficientamento Energetico di Savona.

Per avere maggiori informazioni e per visitare i laboratori di Termotecnica e Elettrotecnica vi aspettiamo nella Sede di Imperia per le giornate conlusive dell'Orientamento nella sede di Imperia:

- Venerdì 28 gennaio (ore 15-17): visita ed esperimenti nei laboratori didattici LAB-PRO

- Sabato 29 gennaio (ore 9-12 e 16-19): ULTIMO OPEN DAY della sede di Imperia.

L'IIS Marconi propone corsi professionali collegati con le aziende presenti sul territorio per favorire lo sviluppo dell'economia locale e per combattere la disoccupazione giovanile. La collaborazione delle aziende del settore ci assicura più possibilità per i nostri studenti e una formazione di qualità che porta alla costruzione di un futuro consapevole”.