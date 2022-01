Sanremo: ecco il prato vero di fronte all'Ariston, per il Festival nasce il 'Green carpet' ma per far cosa? (Foto)

Da diversi giorni ci si chiede cosa accadrà su quello che, fino alla scorsa settimana veniva chiamato ‘Red Carpet’ e oggi è diventato ‘Green Carpet’ e, ancora oggi non è dato saperlo. Ci siamo chiesti più volte cosa avrebbe proposto la Rai nel tratto compreso tra via Mameli e via Matteotti, visto che le normative anti Covid sono particolarmente stringenti, anche per gli avvenimenti all’aperto.

Da sabato scorso è iniziato il montaggio delle transenne che, nel corso dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo, hanno cambiato radicalmente la vita di chi si muoveva o lavorava in piazza Colombo e via Matteotti. Questa mattina (QUI) la posa di un breve tratto di prato finto in via Mameli, quello che sarà più ‘calpestato’ per raggiungere il luogo dei tamponi in piazza Borea D’Olmo.

Nel pomeriggio è iniziata quella del prato vero davanti all’Ariston, che dovrebbe proseguire fino all’uscita della via su piazza Colombo. Cosa verrà fatto sulla ‘passerella’. Difficile al momento riuscire a saperlo, un po’ come molti ospiti del Festival, che vengono mantenuti sotto traccia da Amadeus.

Qualcosa verrà fatto ed è probabile che saranno protagonisti i cantanti della kermesse canora. Secondo i ben informati il prato verde riguarderà uno sponsor del Festival, molto vicino all’energia ‘green’ e, proprio per questo si chiamerà ‘Green carpet’ anziché ‘Red’. Intanto, in piazza Colombo, è iniziato l'allestimento di 'Casa Siae'