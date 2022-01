Festival 2022: ci sarà anche un sanremese a bordo della 'Costa Toscana' che arriverà domenica mattina alle 10

Ci sarà anche un po’ di Sanremo nella nave da crociera ‘Costa Toscana’, che stazionerà in rada nel corso della settimana del Festival. Si tratta di Paolo Rollè, nato a Pinerolo in provincia di Torino ma sanremese d’adozione dagli anni ’80, che è Direttore di Macchina sulla mastodontica imbarcazione e nuova ammiraglia della compagnia italiana, che inizierà a marzo le sue crociere.

Paolo Rollè è, insieme al capitano in seconda della nave, il numero due dello staff, dietro solo al comandante. “Ho sempre avuto la passione per il mare da piccolo e, dopo aver fatto l’Istituto Nautico a Imperia, ho subito iniziato a navigare con Costa Crociere, dal ’92. Nel 2022, infatti, festeggio i 30 anni di navigazione. La ‘Toscana’ è l’ammiraglia della Costa e la prima presentazione al Mondo la faremo proprio a Sanremo. Sono orgoglioso del fatto che, tra pochi giorni, porterò l'ammiraglia della Costa Crociere in rada nella mia splendida città. E sono felice di poter rivedere tutta la bellezza che Sanremo ha dentro di sè e che, con diritto, anche quest'anno ripresenterà al mondo durante la settimana del Festival. Mentre io, nei prossimi giorni e a pochi passi da casa e dalla mia amata famiglia, vi guarderò dal mare, sono sicuro già fin da ora, che molti dei miei concittadini avranno occhi pieni di meraviglia per la ‘signora del mare’ che sta venendo a farsi ammirare e a presentarsi proprio nella nostra stupenda città”.

La ‘Costa Toscana’, insieme alla ‘Smeralda’ è la più grande nave da crociera battente bandiera italiane, seconda in maestosità solo a quelle della ‘Royal Carribean’. A bordo della nave possono salire fino a 8.200 persone, tra cui 1.600 uomini dell’equipaggio e 6.600 passeggeri. Una grande città, quindi, che arriverà domenica mattina alle 10 in rada, dopo una notte di navigazione visto che la partenza è prevista da Civitavecchia nella serata di sabato.

Intanto, nel porto laziale vicino a Roma, la Rai sta iniziando i preparativi per allestire alcune sale della ‘Toscana’ con gli studi televisivi mentre mancano davvero poche ore alla partenza della nave per Sanremo. Domenica mattina l’arrivo è previsto di fronte alla città dei fiori e l’impatto visivo sarà imponente: “Immagino che tutti i sanremesi rimarranno estasiati dalla visione di questa imbarcazione che ‘riempirà’ la skyline della nostra bellissima città. Sono davvero fiero e posso solo dire grazie Sanremo e grazie Costa Toscana”. Insieme a Paolo Rollè, a bordo della nave ci sarà anche un altro sanremese nell’equipaggio, un

La nave, lo ricordiamo, partirà per la sua prima crociera il 5 marzo da Savona e sono già previste diverse crociere settimanali nel Mediterraneo. Sono quasi tutte crociere già super prenotate e la nave è praticamente già piena, nonostante i noti problemi Covid per il quale i protocolli a bordo sono elevatissimi. Tra l’altro la ‘Costa Toscana’ è una nave assolutamente ‘Eco friendly’ che inquina l’80% in meno di qualsiasi altra, utilizzando come propellente il gas naturale liquido.