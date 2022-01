Sanremo: morte sospetta di una donna, il marito indagato per omicidio e attesa per i risultati dell'autopsia

Un uomo di 50 anni residente a Sanremo è indagato per omicidio, a seguito delle indagini della Squadra Mobile della città dei fiori. Lo scrivono questa mattina Stampa e Secolo XiX, illustrando una vicenda che risale alla scorsa settimana, quando l’uomo ha trovato la moglie priva di sensi, nella loro abitazione.

La donna, una russa con la quale si era sposato diversi anni fa, era stata trovata dal marito sul divano di casa, con attorno diverse bottiglie di superalcolici e alcune confenzioni di detersivi. Temendo un tentato suicidio l’uomo ha chiamato il 118 e, nonostante il pronto intervento dei medici, la donna ha cessato di vivere per problemi respiratori.

Ma i medici, come scrivono oggi Stampa e Secolo, hanno notato delle macchie scure vicino alla bocca della donna e temendo una possibile colluttazione, hanno informato la Polizia. Scattate le indagini e in attesa dell’autopsia, la Procura ha indagato l’uomo per omicidio. Ora la verità potrà emergere dall’esame autoptico sulla salma della donna. Entro 60 giorni si avrà il risultato degli esami tossicologici che chiariranno se la vittima ha ingerito sostanze in quanto sulla scena è stato trovato del detersivo.

Nel frattempo la Procura di Imperia ha ordinato alla Polizia di acquisire il cellulare della donna e i dati informatici su quello in uso al marito nonchè del pc presente all'interno della casa dove la coppia viveva. Il marito ha comunque negato ogni addebito in merito ad eventuali responsabilità, avvalendosi della facoltà di non rispondere quando è stato convocato.