Al via Corso sperimentale di recitazione dell'Associazione culturale A.L.I. Artisti Liguri Indipendenti di Ventimiglia

A breve prederà un via un corso "per chi sogna il cinema" a cura dell'Associazione culturale A.L.I. Artisti Liguri Indipendenti.

Spiegano gli organizzatori: “Dal film ‘Voglia di ricominciare’ alla voglia di mettersi in gioco; è sempre la voglia, l’emozione scatenante dei progetti dell'Associazione culturale A.L.I. Artisti Liguri Indipendenti di Ventimiglia, in provincia di Imperia, che ha deciso di mettere al servizio di chi ha l’ambizione o il sogno di entrare a far parte di un mondo emozionante come quello del cinema. Voglia ed emozioni, celate o decantate, le stesse che hanno spinto il giovane regista ventimigliese Andrea Iacona dove è oggi, a quasi 4 anni dall’esposizione del suo primo film, appunto Voglia di ricominciare, oggi in work in progress come ‘remake’ e poi con un film medievale ambientato a Dolceacqua dal titolo ‘Ius primae noctis’.

Condividere la propria passione e la propria voglia di fare a chi ha l’intenzione di percorrere la sua stessa strada, mettere le conoscenze imparate nel tempo al servizio della comunità; questo è lo spirito con cui Andrea e la sua Associazione iniziano questo percorso all’interno di uno studio fotografico e video a Bordighera Alta. Una serie di provini, con tanto di presentazione e monologo per mettere alla prova la preparazione e il talento.

Il corso è denominato Corso sperimentale di recitazione e ha lo scopo di realizzare un Curriculum Artistico costituito dalla costruzione di un curriculum cartaceo con i propri dati fisici e generali e infine con le proprie esperienze artistiche. Esperienze artistiche che si raggiungono attraverso workshop cinematografici realizzate durante le produzioni dell'Associazione stessa.

Si inizierà con il Videoprovino come primo step del Corso, consistente nell'abituarsi a stare davanti a una telecamera con una presentazione e poi interpretando un monologo. Successivamente, il prossimo step, si costituirà il Book Fotografico come Attore/Attrice, il quale non necessiterà di pose da modelli/e, ma bensì da espressioni facciali del tipo generico (drammatico, romantico, tragico e di vario genere). Alla fine, dopo aver collaborato nelle produzioni, realizzato Workshop cinematografici e altro ancora si definirà l'esperienza artistica dell'attore/attrice nei diversi ruoli affrontati precedentemente, racchiusi nelle proprie migliori performance recitative in uno Show Reel da circa 8 massimo 10 minuti.

L'intenzione è quella di creare un circuito cinematografico, che risulta debole e quasi assente nelle nostre zone. L’Associazione si riserva di proporre una prima presenza per presentare nello specifico il programma”.

Chiunque vuole mettersi alla prova nel Corso sperimentale di recitazione, detto Curriculum Artistico, dell'Associazione culturale A.L.I. Artisti Liguri Indipendenti, può contattare la produzione attraverso questi recapiti telefonici ed email:

