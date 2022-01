Cosa dobbiamo aspettarci dall'industria dei casinò online nel 2022?

Ogni inizio anno non è solo il momento per fare dei bilanci degli eventi passati, ma anche per fare delle previsioni future. Le facciamo anche noi in quest'articolo, poiché tratteremo di cosa dovremmo aspettarci dall'industria dei casinò online nel 2022. Come i casinò online svizzeri legali, tanti altri hanno fatturato moltissimo. Vi spieghiamo il perché. Sebbene l'emergenza Covid sia, quanto meno, più controllata rispetto all'inizio, moltissime persone in tutto il mondo sono costrette a rimanere in casa a causa delle regole dei loro stati. Quello di risiedere molto tempo nelle proprie abitazioni, è un fattore rilevante per tutti quei settori che guadagno sull'intrattenimento online.

Proprio a causa di questi motivi, secondo i dati, entro l'anno 2022, l'intera industria del gioco d'azzardo online raggiungerà un sorprendente 565 miliardi di dollari! Quando guardiamo solo al gioco online, il quadro è ancora più roseo. Le cifre di Juniper Research suggeriscono che il valore totale delle scommesse online potrebbe raggiungere 1 trilione di dollari. Le cifre variano a seconda di dove si guarda, ma tutte mostrano un CAGR di oltre il 10% di crescita complessiva. Basandoci su un CAGR del 12%, possiamo aspettarci che il valore delle scommesse online superi i 112 miliardi di dollari entro il 2025.

Come dicevamo nelle precedenti righe questo era inevitabile, inoltre il settore dell'industria dei casinò online si prepara anche a crescere per quanto riguarda la tecnologia all'interno dei vari giochi. Difatti sarà implementata molto di più la realtà virtuale, in modo da far avere ai clienti la sensazione di essere veramente in un posto fisico, ma con la certezza di non farsi contagiare in quel luogo e con la comodità della propria abitazione. Attraverso queste considerazioni però possiamo prevedere anche che, forse, quando si ritornerà alla normalità, le persone avranno voglia di uscire e visitare i casinò fisici e non quelli virtuali. Questo dobbiamo dirlo per onestà intellettuale.

Come se non bastasse, i pagamenti digitati sono diventati veramente accessibili a tutti, e con i cosiddetti portafogli digitarli puoi anche rinunciare ad avere molte carte di credito. Puoi avere semplicemente i soldi su una carta e trasferirli sul portafoglio digitale. Tutti questi fattori aumentano ancora di più l'interesse dei clienti e di aspiranti tali, a investire in questo ambiente o semplicemente a beneficiarne come semplici giocatori. Oltre a queste considerazioni, c'è né un'altra molto importante che potrebbe far decollare ancora di più i guadagni di questo settore. In molte parti del mondo, l'industria dei casinò online non è ancora legalizzata ma secondo alcune fonti come AuralCrave, queste difficoltà politiche si stanno sbloccando. Perciò dovete anche considerare che le cifre di cui parliamo, derivano da tutti quei Paesi che controllano i traffici dei casinò online perché essi sono legali e sicuri.

Oltre agli smartphone, pc e tablet, un'altra tecnologia oggi giorno può abilitare anche l'accesso ai casinò online. Stiamo parlando degli smart watch. Questi recentissimi dispositivi, indossabili dappertutto, hanno sempre più funzioni, dal cambiare musica nella macchina a chiamare chiunque tu voglia. Oggi possiamo perfino giocare a tutti quei servizi d'intrattenimento che offrono i casinò online con l'orologio. Tutto ciò, dall'espansione tecnologica alla possibilità dei portafogli digitali, non fa che generare guadagni e successo a un settore che non si appresta a fermarsi. È doveroso dire che però c'è la probabilità che quando si ritornerà a un clima sociale più fertile, più sicuro, la gente avrà voglia di uscire dall'ambiente virtuale e recarsi nei posti fisici. Oppure, essendo già abituati a questo pattern, continueremo a frequentare tantissimo i casinò online. Questo potrà dircelo solo il tempo. Grazie per la lettura.