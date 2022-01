Cna Pensionati: gli anziani sono a rischio povertà con il caro bollette "Bisogna intervenire subito"

È allarme povertà per i pensionati di fronte al caro bollette, in particolare quelle del gas e dell’energia elettrica. A lanciarlo la Presidente di CNA Pensionati Imperia, Carla Sappia.

"Quest’anno il costo dell’energia assorbirà più di una mensilità dell’assegno pensionistico medio: le pensioni sono infatti troppo basse rispetto al caro bollette. Il rischio gravissimo è che gli anziani siano costretti a tagliare spese di prima necessità, come le cure mediche, o a non riscaldarsi e a non usare gli elettrodomestici".

"Servono misure studiate per dare una mano ai pensionati in difficoltà. Prima di tutto è necessaria la riforma rapida e drastica della struttura della bolletta, per garantire una distribuzione più equa degli oneri generali di sistema, che oggi incidono fino al 50% tra le diverse categorie di utenti, e che la spesa sia legata all’effettivo consumo".

Secondo la CNA Pensionati, con questi drastici aumenti si rischia inoltre di azzerare la protezione dal caro energia per gli utenti più vulnerabili che potranno usufruire del beneficio del bonus sociale per lo sconto delle bollette di luce e gas. Bonus gestito direttamente dall’Arera - l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente - e che proprio a partire da quest’anno verrà riconosciuto in maniera automatica agli aventi diritto, tra cui i pensionati con redditi medio-bassi.

"Occorre agire subito con interventi straordinari a tutela della nostra categoria - conclude Carla Sappia- altrimenti ancora una volta gli anziani più fragili diventeranno bersaglio di una delle tante situazioni difficili che sta vivendo il Paese".

E nella fitta giungla del mercato dell’energia, CNA ricorda che anche per il 2022 è stata rinnovata la convenzione con Unoenergy, un partner presente in tutta Italia, ma che parte dal nostro territorio e che dedica un offerta riservata ai soci di CNA Pensionati: un segno dell’impegno costante e dell’attenzione alle esigenze dei propri associati.

Ogni mercoledì è infatti presente presso la sede CNA di Sanremo un consulente commerciale Unoenergy, che offre una consulenza gratuita sui consumi energetici di gas e luce e assiste gli associati nella scelta della tariffa più conveniente.