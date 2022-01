Sanremo: consegnato all'Emporio Solidale oltre un quintale di baratti di conserva di pomodoro

Mercoledì 12 gennaio, si è concluso il service "Natale Benefico Lions" organizzato dal Lions Club Sanremo Host, per le famiglie più bisognose della città, con la consegna di oltre un quintale di barattoli di conserva di pomodoro, alla Emporio Solidale di via Marsaglia a Sanremo. Soddisfazione del Presidente Giancarlo Buschiazzo e del Past-Presidente e Responsabile GST del Club Roberto Pecchinino, per aver contribuito grazie all'impegno di tutti i soci e del Direttivo del Lions Club Sanremo Host, a portare anche una piccola goccia d'acqua, per sostenere la campagna di aiuti per le famiglie indigenti. Nel 2021 il Club Lions di Sanremo, aveva destinato oltre 6.000 euro per la campagna di sostegno alimentare per le famiglie più bisognose delle Parrocchie sanremesi. Sono previste nei prossimi 5 mesi, altre importanti iniziative benefiche socio-umanitarie, perchè uno dei motti del Lions International, a cui fanno riferimento circa 1.400.000 soci Lions Italiani è "dove c'è bisogno, lì c'è un Lions".