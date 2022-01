Il gruppo Unoenergy mette al centro le persone e investe sul welfare aziendale con Intesa Sanpaolo

Aggiornamento continuo dei contenuti, completezza dell’offerta, semplicità di utilizzo della piattaforma, sono la forza distintiva della proposta di Intesa Sanpaolo, testimoniata dall’esperienza e dalla soddisfazione dei dipendenti e delle aziende. Quattro le aree tematiche dei flexible benefit di Welfare Hub, che offrono benefici fiscali sia per l’azienda sia per il dipendente: casa e famiglia, per esigenze legate alla scuola, all’assistenza ai bambini o agli anziani, alla spesa quotidiana o ai versamenti volontari per il fondo pensione; salute e benessere, dedicata ai servizi di protezione, assistenza e prevenzione, con la copertura di spese per la salute del dipendente e dei suoi familiari; svago e tempo libero, utilizzabile per abbonamenti a riviste, musei, corsi formativi o buoni shopping; viaggi e mobilità, utilizzabile per coprire le spese per abbonamenti di trasporto pubblico o viaggi, per il carburante, il soggiorno in hotel e i voli aerei.