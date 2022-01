Sanremo: continuano ad arrivare in città i rifugiati afgani per la quarantena, oggi un altro pullman

Continuano ad arrivare ogni giorno i rifugiati politici afgani che, da quest’estate vengono trasferiti ogni tanto nella ‘Base Logistica’ di via Lamarmora a Sanremo, per osservare la quarantena per il Covid, come da normative al loro arrivo in Italia.

Il loro iter, una volta arrivati in aeroporto a Milano Malpensa, è quello di salire su un pullman dell’Esercito e, scortati dalle forze dell’ordine, arrivare fino a Sanremo dove vengono alloggiati all’interno della base militare di San Martino.

Oggi è arrivato un pullman che ne ha portati una ventina mentre oltre 60 erano già all’interno. Quelli ospitati fino a oggi avevano già fatto il tampone ed erano tutti negativi. Gli altri saranno sottoposti al test nelle prossime ore.

Come sempre la gestione all’interno della base, oltre che dei militari presenti, è totalmente della Croce Rossa con i comitati di Sanremo e Regionale. I volontari, sotto l’egida di un commissario regionale, si occupano di portarli a fare i tamponi ma anche del loro sostentamento e della loro cura igienico-sanitaria.