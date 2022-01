Ventimiglia: Alternativa Intemelia lancia una sottoscrizione per 100 alberi in città, contribuisce anche il Sindaco

“L'innalzamento delle temperature a livello mondiale, causato dalle attività umane, ha ormai cominciato a presentare il conto. Quotidianamente tocchiamo con mano i tragici effetti di allagamenti, trombe d'aria e siccità. Nel nostro piccolo, consapevoli di essere solo una goccia nel mare, vogliamo provare ad arginare questo fenomeno così drammatico: intendiamo piantare 100 alberi all'anno, preferibilmente in zone percorse da incendi, nella zona intemelia”.

Interviene in questo modo l’associazione ‘Alternativa Intemelia’ che, in Consiglio comunale esprime Massimo D’Eusebio e che ha deciso di lanciare una sottoscrizione su ‘GoFounMe’. “Il vivaio forestale nel savonese – prosegue AI - presso il quale abitualmente riuscivamo a reperire piante autoctone a basso costo, è stato costretto alla chiusura a causa della mancanza di fondi regionali, tagliati dall'amministrazione Toti pochi mesi dopo l'insediamento. Da qui la necessità di chiedere un piccolo contributo per poter continuare a combattere questa piccola ma significativa battaglia, che la nostra piccola associazione difficilmente riuscirà a sostenere con il solo volontariato”.

“Crediamo profondamente nel valore non solo pratico, ma parimenti simbolico – termina Alternativa Intemelia - di queste iniziative e crediamo che il diffondersi di queste possa incentivare le buone pratiche della cittadinanza attiva e ispirare un ripensamento della relazione tra l'uomo e il territorio”.

Chi volesse partecipare alla sottoscrizione, che ha già raggiunto 368 euro sui 500 di obiettivo finale, può farlo cliccando QUI. Da evidenziare che, tra i sottoscrittori c’è anche il Sindaco Gaetano Scullino.