Un nuovo parco urbano per Taggia: trovata la ditta, a febbraio via ai lavori

Sarà la Laibra di Taggia la ditta incaricata dei lavori per il parco urbano che verrà realizzato al posto del pump track di fronte al Comune. Un progetto presentato dal sindaco Mario Conio l'estate scorsa e che ora entra pienamente in fase operativa.

Il progetto del futuro parco urbano, nasce da alcune esigenze manifestate dai cittadini ed è stato messo nero su bianco dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune. E' previsto un corposo intervento di restyling e manutenzione. La pista da pump track non sparirà ma attraverso l'acquisizione di ulteriori spazi adiacenti, sarà possibile realizzare anche uno skate park, un percorso per il parkour rivolto ai ragazzi, un campetto polifunzionale, oltre a collocare degli attrezzi per fare ginnastica e un percorso di agility per i cani.