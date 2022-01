Turismo e Covid, Varnero: “Il problema è la diversità di regole tra i vari Paesi"

Il Presidente della Federalberghi di Sanremo Igor Varnero, durante l’ultima puntata di '2 ciapetti con Federico', ha analizzato la differenza di regole anti Covid presenti tra i vari Paesi.

"Le regole europee ci mettono in difficoltà perchè quelle italiane sono più stringenti di quelle della vicina Francia - ha detto - quindi entriamo in un'ottica di competizione tra territori che non è facile, quando si entra in una stagione in cui la componente straniera del turismo è fondamentale per i bilanci di tutte le aziende. In Spagna, che è un nostro concorrente diretto, in certe isole non si entra senza vaccino, in altre zone continentali non è invece stata posta alcuna regola. Si tratta di un certo tipo di concorrenza basata non più sui servizi forniti, ma sulla facilità di accesso".

Guarda l'estratto dell'intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

