Panathlon Club Imperia-Sanremo coinvolge gli studenti nel progetto di “Plogging”

Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha coinvolto l'Istituto Comprensivo Centro Levante di Sanremo, grazie alla professoressa Daniela Bordoli, sul progetto “Plogging a Scuola”. Il “Plogging”, che il Panathlon Club promuove ormai da alcuni anni, consiste nel raccogliere rifiuti mentre si cammina, ovvero farsi del bene e farlo anche all'ambiente. Il club promuove con molto fervore questa attività poiché è nello spirito del Panathlon caldeggiare qualsiasi attività fisica, in particolare una di questo tipo, che coniuga i benefici fisici con l'attenzione per l'ambiente. Etica sportiva uniti ad uno degli sport più ecologici e all'attenzione per l'ambiente sono nei principi fondanti del Panathlon, principi che si cerca di trasmettere alle nuove generazioni affinché comprendano quanto sia importante l'ambiente in cui si vive e la sua cura.

L'Istituto Comprensivo Centro Levante ha abbracciato questa attività con grande entusiasmo e ha voluto far rientrare nelle attività di Educazione Civica delle seconde medie il progetto “Plogging a Scuola”.

Martedì si è svolto il primo incontro, che è stato in forse fino all'ultimo momento per il riacutizzarsi della pandemia, ma la preside dell'Istituto ha dato il proprio consenso senza remore a questa attività poiché si svolge all'aperto.

L'appuntamento con le scolaresche, i panathleti e i Consoli del Mare è stato fissato davanti al portone del Forte di Santa Tecla dalle 8.15 alle 9.40 con la 2B e dalle 9.40 alle 11.35 con la 2D.

Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha messo a disposizione delle scolaresche: guanti, pinze per la raccolta del materiale, contenitori dei rifiuti e quant'altro necessitava per la raccolta del materiale di risulta. I ragazzi, muniti degli attrezzi, sono stati divisi in quattro gruppi e hanno esercitato il loro intervento sul porto di Sanremo, nel piazzale Pian di Nave e sulla pista ciclabile.

Al termine hanno manifestato grande soddisfazione e gratificazione per il loro operato, dicendo che avevano ricevuto anche il plauso e l'incoraggiamento da parte di alcune persone che transitavano per la strada. Tutti gli alunni sono stati omaggiati con l'adesivo “Panathlon-Plogging”, fatto stampare appositamente per questa benemerita attività, e ogni gruppo con una pinza per la raccolta del materiale. La raccolta è stata molto proficua poiché le scolaresche hanno riempito ben 12 sacchi di rifiuti tra bottiglie di vetro o di plastica, lattine, carta, plastica, mozziconi di sigarette ecc.

Il secondo incontro con le scolaresche si svolgerà venerdì. L'appuntamento è stato fissato sempre davanti al portone d’ingresso del Forte di Santa Tecla: dalle 8.15 alle 9.40 con la 2C, dalle 9.40 alle 11.35 con la 2E e dalle 11.35 alle 13.15 con la 2A.

“Il Panathlon Club Imperia Sanremo ed i Consoli del Mare ringraziano la preside dell'Istituto Comprensivo Centro Levante di Sanremo, le scolaresche e i professori che hanno accompagnato i ragazzi con l'auspicio che vengano coinvolte altre classi per continuare l'attività di “Plogging” e rendere il nostro territorio più pulito e vivibile grazie anche ai ragazzi delle scuole”.