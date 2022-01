Festival di Sanremo 2022: è arrivato oggi in città Amadeus, le prove dei cantanti al via da martedì pomeriggio (Foto e Video)

L’aria vera e propria del Festival di Sanremo si inizierà a respirare martedì prossimo quando, al Teatro Ariston, sono previste le prime prove dei cantanti, che ovviamente si riverseranno (seppur alla spicciolata) nella città dei fiori, dove è previsto il classico ‘assalto’ ai propri beniamini.

Ma, già da questa sera sono previste le prime prove con il Direttore Artistico della manifestazione, Amadeus, che è arrivato a Sanremo, dove alloggerà all'hotel Globo di piazza Colombo, per constatare la situazione dello studio televisivo allestito all’Ariston ed effettuare i test delle luci e dell’audio in teatro. Si tratta di prove classiche, che vengono eseguite ogni anno, prima dell’arrivo dei cantanti.

I protagonisti della kermesse canora arriveranno già da domani, ma le canzoni all’Ariston si sentiranno solo da martedì. Intanto, a due settimane dalla manifestazione, quanto si pensa di vedere all’esterno è ancora in un ‘limbo’: esclusa già da tempo la possibilità di rivedere alcuni appuntamenti a Santa Tecla, al momento l’unica certezza rimane ‘Casa Siae’ in piazza Colombo, della quale abbiamo pubblicato il progetto venerdì scorso.

Un’altra ‘quasi’ certezza riguarda il ‘Red carpet’, visto che è iniziato lo smantellamento dei dehors in via Mameli, dove verrà steso il tappeto rosso verso l’Ariston. Abbiamo aggiunto quasi non per l’allestimento quanto per la sfilata dei cantanti che, se verrà fatta, sicuramente non prevederà la presenza del pubblico.

Mentre sembra certo l’arrivo della nave, con tanti dubbi sia sul piano logistico che sanitario, rimane ancora l’incognita dell’auditorium ‘Franco Alfano’ dove, nei giorni scorsi, era stata prospettata la possibilità di organizzare qualche appuntamento, sulla falsa riga del palco di piazza Colombo, ma con la possibilità di contingentare eventuale pubblico.

Insomma ancora molte incognite per un Festival che rimane sempre un momento di spettacolo atteso in tutta Italia e che vedrà per la terza volta la presenza di Amadeus, in qualità di presentatore e direttore artistico. Lui da oggi è a Sanremo per dare il ‘la’ alla manifestazione e rimarrà nella città dei fiori fino alla fine del Festival.

(Le foto dell'arrivo a Sanremo di Amadeus sono di Tonino Bonomo)