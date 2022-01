Cassonetto in fiamme questa sera verso le 21.30 in viale Kennedy a Diano Marina. Uno dei contenitori per la raccolta differenziata ha preso fuoco per cause ancora in via d’accertamento e alcuni passanti hanno dato l’allarme.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Imperia che ha lavorato alcuni minuti per avere ragione del rogo, che ha provocato un’alta colonna di fumo. Grazie al pronto intervento dei pompieri è stato evitato che l’incendio si estendesse.