72° Festival di Sanremo: ‘Casa SIAE’ 2022 si fa green e rivoluziona il solettone di piazza Colombo (Foto)

La prima grande novità della settimana festivaliera 2022 si chiama ‘Area SIAE’, il progetto presente in città già dal 2018 ma che per la 72ª edizione ha pronta una grande sorpresa per piazza Colombo, il cuore della città.



Il progetto presentato al Comune di Sanremo è ambizioso e spettacolare, integrato con la piazza e con un’ampia vocazione green. Insieme alla struttura centrale coperta in metallo, ‘Area SIAE’ avrà un giardino esteso su tutto il solettone con un grande parco verde, sedute e ombrelloni. E poi giochi di luce, ledwall, installazioni e arredi. Un allestimento urbano che SIAE ha scelto di donare idealmente alla città e a tutti i cittadini e appassionati che potranno partecipare alle attività proposte. Il tutto nel massimo rispetto delle norme anti covid vigenti.

“Un progetto molto interessante che porteremo in giunta nei prossimi giorni - commenta Giuseppe Faraldi, assessore a Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo - ‘Casa SIAE’ porterà momenti di incontro e confronto di alta qualità con personalità legate al mondo della musica e dello spettacolo, consentendo anche lo sviluppo estetico di una parte di piazza Colombo che sarà aperta alla cittadinanza”.