Quattro giornate di vaccini al Saint Charles di Bordighera: le prenotazioni da oggi pomeriggio

Sarà possibile iniziare a prenotare dal pomeriggio, via telefono, le terze dosi di vaccino per coloro che hanno il green pass in scadenza, grazie all’organizzazione di Asl 1 Imperiese di alcune giornate vaccinali su prenotazione.

Nella giornata di ieri, infatti, abbiamo pubblicato la notizia dell’avvio delle prenotazioni per le quattro giornate vaccinali ma, a causa di un piccolo disguido, i centralinisti non erano ancora stati avvisati. Molte persone, in particolare dalla zona di Bordighera e Ventimiglia, ci hanno chiamato per segnalare il disguido, poi confermato dall’Asl.

Nel dettaglio le giornate vaccinali saranno così organizzate: 22 e 23 gennaio dalle 8 alle 20 presso Ospedale Saint Charles di Bordighera; 29 e 30 gennaio dalle 8 alle 20 presso Ospedale Saint Charles di Bordighera.

Gli utenti potranno chiamare dal pomeriggio al numero verde 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio CUP, sportelli CUP di Asl e Ospedali e rimane attiva la modalità di prenotazione online sul sito: http://prenotovaccino.regione.liguria.it.

170 dosi invece, saranno ad accesso diretto, per chi deve fare prima dose e per le categorie con obbligo vaccinale, ad esempio Forze dell'Ordine, personale scolastico e sanitari, tutti i giorni presso l'hub di Taggia-Stazione.