Ventimiglia: mezzi della Polizia di Frontiera di fronte alla colonnina di ricarica, diatriba con il Comune

E’ una diatriba che va avanti da diverso tempo a Ventimiglia, un contenzioso particolare tra il Comune e la vicina Polizia di Frontiera. Motivo del contendere una colonnina per la ricarica delle auto elettriche in via Ruffini, difficile da raggiungere a causa delle auto e dei furgoni che vengono lasciati dalle forze dell’ordine.

Secondo i ben informati più volte il Sindaco della città di confine ha sollecitato i vertici della Polizia chiedendo di evitare il parcheggio nella zona e, proprio nelle ultime ore è stato segnalato il caso di un utente che non ha potuto caricare la propria auto, arrivata ormai alla fine della sua autonomia.