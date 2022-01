Sanremo: volantini denigratori contro il Presidente del Consiglio in via Volta, opera dei 'No Vax'? (Foto)

Sono comparsi questa mattina in via Volta a Sanremo alcuni volantini che raffigurano il volto del Presidente del Consiglio, Mario Draghi (travisato con il naso da Pinocchio), con alcune parole dello stesso Premier che aveva pronunciato nel luglio scorso, in occasione di una conferenza stampa nella quale aveva presentato il ‘Green Pass’.

Praticamente impossibile sapere chi li ha apposti, anche se nella via sono presenti diverse telecamere che potrebbero aver ripreso chi li ha sistemati con del normale scotch. Alcuni sono già finiti sul marciapiede e, come si può vedere dalle foto, contengono parole impubblicabili.

Non è da escludere che si tratti dell’ennesima rimostranza di chi nega la presenza di una pandemia ed è contrario a vaccini e ‘Green Pass’.