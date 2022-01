Coronavirus: in provincia di Imperia 729 nuovi casi e oltre 6 mila contagiati, morte quattro donne all’ospedale di Sanremo

Sono 5.984 i nuovi contagiati in Liguria a fronte di 8.333 tamponi molecolari e 25.909 test antigenici. In provincia di Imperia i nuovi positivi sono 729, a Savona 898, a Genova 3.331 e a La Spezia 939. Il tasso di positività su scala regionale è al 17,47%. In Asl 1 il totale dei positivi supera quota 6 mila con un +212 nelle ultime 24 ore. Nove le vittime in Liguria, quattro i decessi all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 2.082.511 (+8.333)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.706.490 (+25.909)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 199.947 (+5.984)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 46.679 (+2.460)

Casi per provincia di residenza

Imperia 6.057 (+212)

Savona 7.766 (+285)

Genova 23.197 (+1.484)

La Spezia 6.807 (+278)

Residenti fuori regione o estero 560

Altro o in fase di verifica 2.292

Totale 46.679

Ospedalizzati: 727 (-2); 40 in terapia intensiva*

Asl 1 133 (+4); 7 in terapia intensiva

Asl 2 118 (-3); 12 in terapia intensiva

San Martino 111 (-3); 5 in terapia intensiva

Galliera 136 (-5); 6 in terapia intensiva

Gaslini 19 (-5); 1 in terapia intensiva

Villa Scassi 109 (+3); 6 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 29 (+3)

Asl 4 Lavagna 0 (-1)

Asl 5 Sarzana 71 (+4); 2 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 1; 1 in terapia intensiva

* 32 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 19.757 (+1.283)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 148.583 (+3.515)

Deceduti: 4.685 (+9); quattro donne di 91, 84, 82 e 84 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 460

Asl 2 - 2.105

Asl 3 - 6.668

Asl 4 - 1.193

Asl 5 - 1.604

Totale - 12.030

Dati vaccinazioni 12/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.929.576

Somministrati: 2.957.745

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni