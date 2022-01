Oggi nel Principato di Monaco sono stati rilevati 126 nuovi casi di covid per un totale di 6.266 contagiati dall'inizio dell'emergenza.



Al CHPG sono assistite 28 persone: 23, di cui 12 residenti, sono ricoverate in ospedale. Altri cinque pazienti, tra cui un residente, sono in terapia intensiva.

Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 126, in totale 5.809.

Sono 302 le persone seguite dall'osservatorio domiciliare che supporta i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere in casa.