Un nostro lettore di Sanremo, Joseph, ci ha scritto per segnalare acqua torbida dai rubinetti di una frazione matuziana:

“Ormai da un giorno intero e a episodi ripetuti durante l’anno – ci scrive – questa è la situazione dell’acqua potabile in strada Gozo Superiore. Per coloro che si occupano della manutenzione, questo è un ‘fenomeno diffuso’ ma noi non ne possiamo più”.