Esplosione appartamento a Bordighera: la città si mobilita per Delfina, l’inquilina della casa distrutta. In un giorno donati oltre 6.700 euro

Il 7 gennaio scorso, in via Romana, a Bordighera, una forte esplosione ha distrutto l’appartamento della signora Delfina Garrione che, in quel momento non si trovava in casa. La probabile fuga di gas, però, non ha lasciato scampo ai suoi adorati animali da compagnia, un cane e due gattini.

Ora il genero, Luca Sasso, ha deciso di lanciare una raccolta fondi online su GoFundMe per aiutarla a ricominciare: “Mia suocera vive da sola ed ha solo un lavoro part time, ha bisogno di un pochino di aiuto in più per trovare una nuova casa in affitto, riempire l'armadio, insomma per rimettere insieme i pezzi della sua vita” scrive sulla piattaforma.

La solidarietà di Bordighera e di quanti conoscono Delfina è stata travolgente, tanto che in un solo giorno sono stati già raccolti oltre 6.700 euro. Molti anche i messaggi di affetto e di vicinanza.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/aiutiamo-delfina-a-ricominciare