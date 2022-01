Sanremo: messa in sicurezza una cassetta delle lettere pericolante in corso Orazio Raimondo

Qualche automobilista non troppo accorto ha urtato la cassetta delle lettere parcheggiando l'auto in corso Orazio Raimondo a Sanremo. Alcuni passanti hanno richiesto l'intervento degli agenti della Polizia locale che ha provveduto nell'immediatezza ad avvisare Poste Italiane dell'accaduto ed a metterla in sicurezza segnalando il pericoloso ingombro con una bandella colorata. Fortunatamente il sostegno è ancora ben ancorato al marciapiedi.