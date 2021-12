Concessioni e balneari: l'assessore regionale Scajola al convegno di CNA Imperia

L’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola ha partecipato all’evento di CNA Imperia dedicato al comparto balneare. Questo pomeriggio l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola ha partecipato all’incontro “Scatto finale” organizzato da CNA Imperia a sostegno del comparto balneare.



L’assessore Scajola, collegato in videoconferenza da Genova, ha relazionato i partecipanti sull’incontro del Tavolo Interregionale sul Demanio Marittimo che ha coordinato questa mattina. Ha ribadito la vicinanza di tutte le Regioni alle imprese balneari e la disponibilità di partecipare ad un Tavolo Tecnico per un confronto diretto con il Governo. Ha concluso l’intervento auspicando un intervento celere è chiaro da parte dell’Esecutivo, che abbia come obiettivo primario la tutela delle imprese balneari.