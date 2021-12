Ventimiglia: prorogato almeno per tre mesi il pattugliamento notturno, costerà al Comune altri 20mila euro

È stato prorogato almeno fino a marzo e costerà quasi 20mila euro per i prossimi tre mesi il servizio di pattuglia effettuato dalle forze dell'ordine e dalla vigilanza privata della Sec.pro per le vie di Ventimiglia, con lo scopo di attuare le ordinanze, per combattere il degrado, bivacco e abuso di alcol.

I provvedimenti sono stati emanati nell’ottobre scorso dal sindaco Gaetano Scullino e hanno trovato il favore della Prefettura. Gli obiettivi dei servizi sono: ristabilire l'ordine e preservare il decoro urbano, facendo fede a quanto richiesto, ricercato e descritto nei testi delle ordinanze.

Nel settembre scorso, infatti, vennero evidenziati sul territorio numerosi episodi vandalici e di violenza da parte di persone spesso ubriache con risse che mettevano in pericolo l’incolumità di passanti e commercianti. C’è poi il problema della presenza sul territorio di migranti senza fissa dimora, che in alcuni casi creano di aree di bivacco, soprattutto la notte, con situazioni di grave degrado e disturbo alla quiete pubblica.

Dopo i buoni risultati ottenuti nei primi mesi di sperimentazione delle pattuglie miste di controllo notturno, l’Amministrazione ventimigliese ha quindi deciso di proseguire il servizio e di andare avanti fino a marzo. Proprio per questo ha previsto la spesa di 19.947 euro.