Sanremo : il consiglio comunale approva l’attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate

Con una votazione all’unanimità, pur con la non partecipazione al voto da parte di alcuni consiglieri di opposizione, il consiglio comunale di Sanremo ha approvato la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate. ”Ci troviamo, come ogni anno, ad analizzare l’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate – ha detto l’assessore Massimo Rossano – Questo è un pacchetto unico che viene poi trasmesso alla Corte dei Conti, ove ogni Ente locale invia una fotografia dello stato delle proprie partecipazioni dirette ed indirette. Si tratta di un momento di verifica, in cui assumiamo una posizione di monitoraggio. Sulla Riviera Trasporti si tende ad una razionalizzazione, con un piano di risanamento. Stesso discorso per la Sanremo Promotion. Per la società per la Promozione dell’Università, si procederà con una trasformazione in Fondazione. Per Rivieracqua si procederà invece ad un passaggio da società consortile a Spa, con soci Enti Locali e società ex gestori”.

In fase di risposta il consigliere Andrea Artioli di Liguria Popolare ha concentrato l’attenzione proprio su Rivieracqua, chiedendo il proseguimento dell’iniziativa per mantenere la società in mano totalmente pubblica. ”O comunque che il Comune con l’Amaie mantenesse una quota maggioritaria del 40% in modo da avere un controllo della società – ha aggiunto – Per Amaie Energia io non ho ancora capito di cosa si occupi perché fa tantissime cose. Al di la delle battute, la vedo relazionarsi pericolosamente con altre società, come Area 24 nell’operazione Millennium o nell’acquisizione di beni immobili come l’ex sottostazione elettrica di Arma di Taggia”. Artioli, spostando il discorso sul tema della sanità, ha auspicato il ripristino di alcuni reparti, come il punto nascite, e la realizzazione dell’Ospedale Unico. “La politica deve tornare a svolgere il suo ruolo” ha concluso.

“Amaie Energia è diventata un colosso e sta lavorando bene – è intervenuto per la maggioranza Umberto Bellini – Se andiamo a spulciare le cose andiamo a vedere tutte le società. Io ritengo che invece le partecipate vadano lasciate libere di agire, andando poi alla fine a rispondere del lavoro effettuato”.

Ha quindi preso la parola il sindaco Alberto Biancheri. “Sono d’accordo che ci debba essere una maggiore informazione a disposizione di tutti, ovviamente opposizione compresa – ha detto – sono rimasto colpito dall’ultima assemblea dei sindaci, dove io ho portato avanti la proposta per capire se la società possa essere completamente pubblica. Credo che ci siano i margini e che su questo, portando le istanze del consiglio comunale all’assemblea dei sindaci, su questo noi abbiamo fatto la nostra parte e credo che ci siano ancora i margini su cui ragionare. Sulle questioni della sanità – ha concluso Biancheri – dobbiamo essere tutti uniti al di la degli ordini di scuderia“.

“Avrei preferito che noi non entrassimo nelle strade che le società partecipate intendono intraprendere, ma che almeno ne fossimo partecipi – ha dichiarato Roberto Rizzo del Movimento 5 Stelle – dovremmo infatti essere informati di più su alcune scelte“.

Ha infine preso la parola il consigliere Mario Robaldo. ”Credo che quello che è accaduto in merito a Rivieracqua, e che sta passando un po’ in sordina, sia grave – ha dichiarato – non si è tenuto presente il fatto che potesse esserci un’alternativa al privato, o quantomeno provarci. La situazione è cambiata rispetto al passato, quando i sindaci avevano iniziato a parlare del privato, perchè ora sarà il Pnr a finanziare il Roja. Faccio appello anche ai sindacati perchè vedo un silenzio proprio sul tema dell’acqua pubblica. Vorrei che i sindacati si impegnassero a dare una mano a Sanremo ed ai sindaci che hanno cercato di far valutare le ipotesi alternative al privato, perchè le tariffe vanno poi a gravare su tutti“.

Il consiglio comunale si è concluso con l’approvazione di alcune pratiche relative a debiti fuori bilancio.