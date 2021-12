Coronavirus: la conferma da Toti "Al momento nessuna condizione per eventuali zone arancioni o rosse nell'imperiese"

“Al momento non ci sono termini per eventuali ulteriori restrizioni, oltre la zona ‘gialla’. Mi sono confrontato oggi con il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e con il Ministro della Sanità Roberto Speranza e, pur mantenendo alta l’attenzione, siamo moderatamente tranquilli per i prossimi giorni”.

Lo ha detto il Presidente della Regione e Assessore alla Sanità, Giovanni Toti, nel punto settimanale sul Covid, in Regione a Genova. “Al momento non è previsto nessun passaggio a eventuali zone arancioni o rosse – ha proseguito Toti - in provincia di Imperia che, come si evince dai dati emersi anche oggi, è sicuramente quella più ‘attenzionata’ sul piano medico”.

Toti ha anche confermato che il passaggio di zone è su base regionale e non provinciale, anche se effettivamente lo scorso anno ci fu una differenziazione di zone addirittura su base distrettuale, all’interno della nostra provincia. “Con Scajola e Speranza – ha terminato Toti - abbiamo convenuto di mantenere alta l’attenzione sull’imperiese. Però, pur non volendo minimizzare la situazione, stiamo parlando del 10/15% di posti in terapia intensiva occupati. Quindi, almeno per ora non ci sono termini per eventuali ulteriori restrizioni”.

Sul fronte delle vaccinazioni “devo fare i complimenti al sistema sanitario regionale che ha superato le quote più eroiche delle prime fasi della campagna: siamo arrivati a 17mila vaccinazioni al giorno, oltre 80mila alla settimana, come nei tempi migliori. - ha sottolineato Toti - Di questi, 838 sono state le prime dosi somministrate nelle ultime 24 ore, un numero importante tenuto conto che il bacino dei non vaccinati è sempre più ristretto. Sono soddisfacenti anche i dati sulle vaccinazioni pediatriche, partite ieri negli hub dedicati. Stiamo consumando tutti i vaccini che ci hanno mandato dalla struttura commissariale e abbiamo anche utilizzato un’ottima quantità di monoclonali. Su questi ultimi insieme al professor Bassetti abbiamo chiesto poco fa al generale Figliuolo di mandarcene ancora, il prima possibile: la Liguria è tra le regioni più virtuose”.



Qui di seguito i dati (aggiornati alle 16.30 di oggi) relativi alle prenotazioni e alle vaccinazioni anti Covid nella fascia pediatrica 5-11 anni:

Prenotati

ASL1 428

ASL2 1109

ASL3 3723

ASL4 514

ASL5 667

TOTALE 6441



Vaccinati

ASL1 34

ASL2 64

ASL3 188

ASL4 100

ASL5 81

TOTALE 467





Filippo Ansaldi, direttore generale Alisa: "L'incidenza nella nostra regione sta salendo rapidamente, in particolare nell'ultima settimana, con una diversa velocità dell'epidemia: a Genova e a Spezia il quadro è caratterizzato da un aumento controllato mentre a ponente, in particolare a Imperia, abbiamo raggiunto una media giornaliera di quasi 10 casi ogni 10.000 abitanti, con un’incidenza che è due volte e mezza superiore a quella delle altre province. Riguardo ai contagi, in questi giorni il driver è rappresentato dalla fascia scolare e dei teenager che fanno da traino. L'impatto della circolazione del virus nella nostra regione in termini di pressione ospedaliera fa osservare nella seconda metà di novembre un aumento che negli ultimi giorni si è stabilizzato".



"Riguardo alle armi a nostra disposizione, è importante mantenere le misure di distanziamento sociale e rispettare le regole mettendo la mascherina ogni qualvolta ci siano rischi di trasmissione, indubbiamente l’arma più importante che abbiamo sono i vaccini: abbiamo superato le 80.000 dosi a settimana. - ha ricordato - Oggi due over 80 su tre hanno ricevuto la terza dose e oltre il 50% dei sessantenni e settantenni l'hanno già ricevuta, dati che testimoniano il grande sforzo del Sistema sanitario regionale.

Se nella terza ondata il rapporto tra ricoveri e positivi era pari al 21%, oggi è sceso al 7%, con dati decisamente lontani da quanto abbiamo osservato gli scorsi mesi; analizzando questi dati si evidenzia il grande impegno dei colleghi della prevenzione e di quelli che sono impegnati sul campo in ambito clinico nei nostri ospedali, a loro, va da parte mia un grande ringraziamento".



Angelo Gratarola, responsabile Dipartimento interaziendale regionale di emergenza-urgenza e direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Policlinico San Martino: "Si chiude una settimana con un incremento della circolazione virale in tutta la regione, con un po’ di apprensione nella zona dell’estremo di ponente. All’interno degli ospedali, però, vediamo cose un po’ diverse rispetto allo scorso anno; vediamo casi clinici, almeno in media intensità, meno gravi, che generano degenze più brevi con maggiore facilità di dimissione. Questo non è invece così vero nelle terapie intensive. I casi che arrivano in terapia intensiva sono gravi come quelli dell’anno scorso e anche la mortalità è la stessa. Mi spiace dire che questo avviene perché oggi, su 28-29 ricoverati, 23 sono persone che non hanno mai ricevuto nessun tipo di immunizzazione. La restante parte dei pazienti sono invece gravi, ma ricoverati in terapia intensiva solo perché positivi".



"Devono quindi essere posti in luoghi dove non possano contagiare altri e possano ricevere, al contempo, le cure tipiche delle situazioni critiche. Si trovano in terapia intensiva per ragioni diverse, non per la polmonite da Covid. Se è infatti vero che la media intensità sta vedendo una malattia un po’ diversa rispetto all’anno scorso, lo stesso non è all’interno delle terapie intensive. Ciò è ancora legato al fatto che questa popolazione che si seleziona nella gravità non ha protezione. Non avendo protezione, finisce per sviluppare quadri clinici con mortalità significativa, che supera anche il 40%".



