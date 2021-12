Sanremo: mercatini di Natale alla Rodari per aiutare Richi nell'acquisto di una gamba bionica

I bambini e le bambine della scuola primaria Borgo G. Rodari di Sanremo organizzano alcuni Mercatini di Natale con ricavato a favore dell’acquisto di una gamba bionica a Richi. Per far ciò hanno scritto una letterina rivolta ai genitori.



“Cari mamma e papà,

quest'anno abbiamo voluto dare un significato profondo al Natale, l'abbiamo riempito di amore, amicizia e solidarietà.

Guardateci! Ci siamo trasformati in elfi di Babbo Natale e l'abbiamo aiutato a costruire tanti doni per le bancarelle del mercatino della scuola.

Ora tocca a voi! Comprate i nostri lavoretti. Il ricavato servirà per regalare una gamba bionica a Richi, il nostro supereroe, che con forza e coraggio lotta ogni giorno per ritrovare la felicità.

Le nostre manine vogliono aiutarlo a sopportare questo peso, certi che presto lo rivedremo correre sulla sua amata bici.

Vi aspettiamo alle ore 16 nelle seguenti date:

genitori classi quinte mercoledì 15 dicembre

genitori classi quarte giovedì 16 dicembre

genitori classi terze venerdì 17

genitori classi seconde lunedì 20

genitori classi prime martedì 21

Presso il cortile esterno della scuola

Aiutiamo insieme Riccardo

Se volete informarvi sulla storia di Richi e fare una donazione in più cliccate qui https://www.specchiodeitempi.org/progetto/una-gamba-bionica-per-richi/

Buon Natale dai Bambini e dalle bambine della scuola primaria Borgo G. Rodari”.