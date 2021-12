Elezioni provinciali, sabato si vota per eleggere il nuovo presidente e il Consiglio: Scajola a un passo dalla nomina

Sabato 18 dicembre, dalle 8 alle 20, i sindaci e i consiglieri comunali della provincia di Imperia sono chiamati al voto per eleggere il nuovo Presidente dell’Amministrazione provinciale e il nuovo Consiglio provinciale. Complessivamente sono 778 gli aventi diritto al voto. Le urne saranno aperte a Imperia, nella sala consiliare della Provincia, e a Ventimiglia, nel Municipio. Il seggio nella città di frontiera è stato istituito per facilitare le operazioni di voto degli amministratori dei diciotto Comuni dell’estremo Ponente: dovranno accedere al seggio ventimigliese i sindaci e i consiglieri dei Comuni di Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso, Ventimiglia, Seborga, Vallebona, Soldano, San Biagio della Cima, Perinaldo, Dolceacqua, Apricale, Isolabona, Castelvittorio, Pigna, Rocchetta Nervina, Airole, Olivetta San Michele.

Ogni elettore riceverà due schede: una per l’elezione del Presidente, una per l’elezione dei dieci componenti del Consiglio provinciale. C’è un solo candidato alla presidenza: è il sindaco di Imperia On. Claudio Scajola. Per quanto riguarda l’elezione del Consiglio provinciale le liste ammesse sono tre: “La Provincia di tutti”, “Riviera delle Alpi-Scajola Presidente”. “La Riviera dei Comuni”. Ecco le rispettive composizioni: “La Provincia di tutti” Adriano Biancheri (sindaco del Comune di Airole), Franca Saluzzo (consigliere del Comune di Vasia), Paolo Blancardi (consigliere del Comune di Ospedaletti), Dario Belmonte (consigliere del Comune di Chiusanico), Giulio Bortolomai (consigliere del Comune di Dolceacqua), Federica Maglio (consigliere del Comune di Montegrosso Pian Latte), Lorena Usini (consigliere del Comune di Olivetta San Michele).

“Riviera delle Alpi-Scajola Presidente”: Patrizia Badino (consigliere del Comune di Sanremo), Armando Biasi (sindaco del Comune di Vallecrosia), Paola Carli (consigliere del Comune di Mendatica), Mario Conio (sindaco del Comune di Taggia), Luigino Dellerba (sindaco del Comune di Aurigo), Barbara Feltrin (consigliere del Comune di Diano Marina), Vittorio Ingenito (sindaco del Comune di Bordighera), Manuela Sasso (sindaco del Comune di Molini di Triora), Andrea Spinosi (consigliere del Comune di Ventimiglia), Daniele Ventimiglia (consigliere del Comune di Sanremo).

“La Riviera dei Comuni”: Alberto Biancheri (sindaco del Comune di Sanremo), Domenico Abbo (consigliere del Comune di Lucinasco), Laura Arimondo (consigliere del Comune di San Bartolomeo al Mare), Barbara Brugnolo (consigliere del Comune di Taggia), Barbara Gibellini (consigliere del Comune di Dolcedo), Manuela Elisabetta Manuela Giraudo (consigliere del Comune di Pompeiana), Fabio Sbraci (consigliere del Comune di Dolceacqua), Giuseppe Trucchi (consigliere del Comune di Bordighera), Roberto Trutalli (sindaco del Comune di Pigna).

Lo scrutinio avrà luogo a Imperia nella sala consiliare della Provincia, domenica 19 dicembre, alle 8.