Quali misure di sicurezza al Festival 2022: Biancheri "Saranno molte ma è fondamentale vaccinarsi"

Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha nuovamente lanciato un appello alla vaccinazione per tutti. Lo ha fatto a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Sanremo Giovani’, tirato in ballo da un giornalista sulle misure di sicurezza per il prossimo Festival.

“Credo che il Festival dell’anno scorso - ha detto il primo cittadino matuziano - sia stato un esempio di organizzazione, con un lavoro incredibile di Rai, Asl 1 Imperiese e del Comune. Anche quest’anno il protocollo è molto rigido per ‘Sanremo Giovani’ e lo sarà anche per il Festival. A Sanremo abbiamo già instaurato l’ordinanza per la mascherina in centro, anche se le normative nazionali sono molto chiare”.

Biancheri ha però confermato l’importanza di sottoporsi alla vaccinazione: “Oggi come oggi sono però i cittadini che devono convincersi a vaccinarsi, perché altrimenti diventa tutto difficile anche con le ordinanze. Il problema maggiore è comunque questo”.