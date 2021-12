Diano Marina: Natale a Palazzo del Parco, il nuovo calendario degli eventi festivi

In occasione delle festività natalizie il Museo Civico del Lucus Bormani presenta un calendario ricco di eventi e di aperture speciali al pubblico, che si concluderanno sabato 8 gennaio dopo la festa dell'Epifania.

Si comincia con il doppio appuntamento nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre, in occasione dell’evento “Natale a Palazzo del Parco”, dove la Sezione Archeologica del Museo, a partire dalle ore 14:30, proporrà la visita guidata/laboratorio “Fare i regali con Marziale”: un percorso dove, accompagnati dalle parole del poeta Marziale, si scoprirà che tipo di doni si scambiavano i Romani nel periodo dei Saturnalia. Successivamente, a partire dalle ore 15.15, nella Sala Conferenze “Margherita Drago” della Biblioteca Civica, avrà luogo l’evento “Gli auguri di Novaro”, una pubblica lettura di poesie di natale del poeta Angiolo Sivlio Novaro a cura degli allievi dell'Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina.

Gli appuntamenti festivi con il Museo riprendono mercoledì 29 dicembre e giovedì 5 gennaio alle ore 15 con l’evento “553 miglia da Roma. Alla scoperta del Lucus Bormani”, un appuntamento con visita guidata alla scoperta dei segreti della Sezione Archeologica.

Per i visitatori più giovani, il Museo Civico del Lucus Bormani ha preparato un doppio appuntamento con i laboratori didattici per i bambini (6-12 anni): giovedì 30 dicembre alle ore 15 avrà luogo il laboratorio “Giochiamo con la Storia!”, dove i ragazzi avranno modo di scoprire e sperimentare i giochi con cui passavano il tempo i loro coetanei di epoca romana. Giovedì 6 gennaio, alle ore 15, sarà il turno de “In viaggio coi Romani”, un laboratorio alla scoperta delle strade, dei bagagli dei pericoli e delle stranezze dei viaggiatori dell’antica Roma.

L’ultimo appuntamento per la stagione natalizia avrà luogo sabato 8 gennaio alle ore 15, con la speciale visita all’aria aperta “I luoghi di Diano Marina”: un viaggio nella città di Diano alla scoperta dei suoi più caratteristici monumenti storici e alle tante storie che raccontano.

Le iniziative sono organizzate in stretta collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.