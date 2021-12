Perturbazione in transito sulla provincia: solo qualche goccia di pioggia e nevischio a Bajardo e Bignone

La perturbazione annunciata per oggi, anche sulla nostra provincia, non sta creando alcun problema almeno per ora. Qualche goccia di pioggia sta cadendo in diverse zone dell’estremo ponente, ma la perturbazione sta transitando prevalentemente in mare.

Segnalato del nevischio, in particolare nell’entroterra di Sanremo, dove qualche brevissima spruzzata di neve (la prima della stagione per la zona) non riesce a imbiancare ma è presente tra monte Bignone e Bajardo.

Le temperature si sono ulteriormente abbassate e, questa mattina, la punta minima spetta a Col di Nava con -7,6, che per una volta ha ‘battuto’ Poggio Fearza con -6,1. Molte le località sotto lo zero: Pigna (Colel Belenda) -3,3, Verdeggia -2,9, Apricale (Gouta) -1,7, Pieve di Teco -1,5, Triora -1,1 e Rocchetta Nervina -0,7.

Non fa tanto più caldo a: Borgomaro 0,2, Montalto Carpasio 0,4, Pigna 0,7, Dolceacqua 1,5, Airole 1,6, Pornassio 1,8, Bajardo 1,9, Dolcedo 2,6, Ranzo 3,4, Pontedassio 4,1, Seborga 5, Diano Marina 5,9, Ventimiglia 6,1, Cipressa e Imperia 7,2. La più alta ‘minima’ di oggi è stata registra a Sanremo con 9,2.

Quest’oggi, tranne qualche sporadico rovescio di lievissima entità, la nostra provincia non dovrebbe registrare particolari precipitazioni mentre, domani e domenica è previsto un deciso miglioramento pur con temperature sempre basse.