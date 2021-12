Sanremo: mercoledì open day alla scuola dell'infanzia di Borgo Tinasso

La scuola dell'infanzia di Borgo Tinasso apre le porte ai genitori per presentare la propria offerta formativa.

“Aspettiamo tutti i genitori dei bambini dai 3 ai 5 anni, soprattutto i nati nel 2019 o entro il 30 aprile 2020, che possono iscriversi al primo anno, per farvi conoscere la nostra bella scuola dell’infanzia” dichiarano dalla scuola.

La scuola dell’infanzia Borgo Tinasso dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente, si trova lontana dal traffico, attorniata da alberi e limitrofa a strutture sportive nell’omonimo quartiere. È ampia, dotata di un giardino soleggiato, attrezzato con la pavimentazione antitrauma e corredata da un capiente parcheggio.

La cucina opera in loco. Il plesso comprende quattro aule luminose e spaziose, fornite di sussidi tecnologici quali computers “touch screen” e lavagne “Lim”, con servizi igienici all’interno e comprensiva di quattro saloni multifunzionali.

Mercoledì sarà offerta, a tutti i possessori di green pass, la possibilità di visitarla persona, per conoscere gli insegnanti, gli spazi e l’offerta formativa.

La scuola rimarrà aperta dalle 17 alle 18.

Per chi non avesse il green pass o preferisse una visita di tipo virtuale, la scuola offre anche la possibilità di un collegamento in videoconferenza lo stesso giorno alla stessa ora a questo link: https://meet.google.com/hma-thbm-xod

